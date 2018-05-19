Тема:
Палестино-израильский конфликт 1 час назад
Тяжелые ранения и страшные рассказы: репортаж из переполненного госпиталя Газы
В Стамбуле на чрезвычайный саммит собрались участники Организации исламского сотрудничества, чтобы обсудить ситуацию в Секторе Газа. На палестино-израильской границе всю неделю не стихают акции протеста. Тысячи людей ежедневно выходят на баррикады, жгут покрышки и бросают камни в военных. Израиль отвечает слезоточивым газом и выстрелами из боевого оружия. Пострадавших так много, что госпитали Газы едва справляются с их наплывом. В одном из них побывал наш специальный корреспондент.
Работа медицинского персонала здесь не останавливается ни на минуту. Врачи круглосуточно борются за жизни сотен пострадавших в ходе массовых протестов палестинцев на границе Сектора Газа.
Сотни пострадавших привозят в центральную больницу Газы. Операционных не хватает, поэтому врачи проводят процедуры прямо в палатах. В основном у раненых – осколочные ранения.
Четырнадцатилетний Хасан оказался в самом эпицентре палестинского протеста. Ему удалось вплотную подобраться к так называемой зоне безопасности – стене, разделяющей Израиль и Сектор Газа. "Из мешков с песком мы соорудили стену для защиты от израильских пуль, и там прятались, — рассказывает Хасан. — Мы жгли покрышки в знак протеста, а израильские военные начали в нас стрелять". "Тебе было страшно?" – спрашивает корреспондент. Нет: Хасан боится только Бога.
Разрывная пуля, которая попала Хасану в ногу, переломала кость и повредила важные сосуды. По словам врачей, шансов спасти конечность немного.
И таких тяжелораненых в Газе — сотни. "Около 50 человек лежат в реанимации. Это ранения и в голову и в живот, в нижние конечности и верхние конечности, — рассказывает Недаль Аль-Мугани, врач-травматолог. — Такие ранения, как сейчас — чтобы пуля могла разорвать ногу на две части — бывают от опасных видов снарядов".
Махмуд, как и многие его друзья, пришли, как он утверждает, на мирную демонстрацию против переноса посольства США в город Иерусалим, который палестинцы считают своей территорией. В ответ израильские военные, как говорит Махмуд, без предупреждения открыли стрельбу на поражение. "Я видел, как израильские пули попадали людям в голову и в шею. Они замертво падали на землю и через какое-то время их уносили врачи, — рассказывает очевидец. — Мы просим все мировое сообщество обратить внимание на то, что происходит сейчас в Палестине. Нас целенаправленно убивают".
Обстановка в секторе Газа по-прежнему остается напряженной. В движении ХАМАС заявляют, что мусульманские протесты будут продолжаться до тех пор, пока Израиль и США не услышат их требования.
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