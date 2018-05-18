Баскетбольный ЦСКА проиграл "Реалу" в полуфинале Евролиги

В баскетбольной Евролиге состоялся второй полуфинальный матч. В Белграде, где проводится "Финал четырех", московский ЦСКА не смог пробиться в финал турнира, проиграв мадридскому "Реалу".

Подопечные Димитриса Итудиса результативно начали поединок, завершив первую десятиминутку в свою пользу – 30:20. Однако со второго игрового периода баскетболисты "Реала" перехватили инициативу и сначала минимально вырвались вперед в счете (47:46), а затем и вовсе нарастили обороты, увеличив свое преимущество до девяти очков.

В заключительной четверти "армейцы" в какой-то момент смогли приблизиться к соперникам на расстояние четырех очков, однако мадридцы вновь перестроились и смогли восстановить разрыв в девять очков. Матч закончился со счетом 92:83.

"Реал" вышел в финал Евролиги, где встретится с турецким "Фенербахче". ЦСКА в матче за третье место сразится с литовским "Жальгирисом". Решающие матчи турнира пройдут в воскресенье, 20 мая.