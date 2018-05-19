Школьнику, устроившему стрельбу в Санта-Фе, грозит смертная казнь

По меньшей мере 10 человек стали жертвами массовой стрельбы в средней школе в городе Санта-Фе, штат Техас. Преступник, ученик этой же школы, арестован. Теперь его обвиняют в массовых убийствах, которые в Техасе караются смертной казнью.

Подросток был вооружен полуавтоматической винтовкой, дробовиком и пистолетом. Весь этот арсенал был спрятан в большой спортивной сумке. 17-летний парень зашел с ней на урок по рисованию, достал стволы и открыл огонь.

"Я услышала сигнал тревоги и выбежала из класса. Мы только слышали крики: "Бегите, бегите!". А потом послышались выстрелы, много выстрелов, — рассказывает Дакота Шрэдер, ученица средней школы Санта-Фе. — Все побежали, я искала безопасное место. Сразу позвонила моей маме".

Страшные итоги подвели чуть позже. 10 погибших: 9 детей в возрасте от 8 до 10 лет и учитель. 12 раненых, в настоящий момент все находятся в ближайших больницах.

Сам нападавший во время ареста был ранен, но сильно не пострадал. Его имя – Димитриос Пагуртзис. В апреле в его аккаунте в Facebook обнаружили фотографию, на которой он запечатлен в майке с надписью "Рожден, чтобы убивать". Задержан еще один ученик – предположительно, сообщник. Они к тому же заминировали школу и территорию, но не успели привести в действие бомбы.

"Есть угроза подрыва самодельных устройств, которые, по всей видимости, оставили преступники, — рассказывает Уолтер Браун, шеф полиции Санта-Фе. — Мы просим всех, кто живет поблизости, не трогать подозрительные предметы. Сразу же звоните 9-1-1, чтобы мы могли выехать на место".

Дети из школы Санта-Фе участвовали в общенациональном протесте за ужесточение оружейных законов. Это было осенью после трагедии во Флориде, где погибли 17 человек. Спустя полгода трагедия разыгралась уже в их собственной школе. Причем за последние 8 дней в США это уже третий случай массовой стрельбы в школах. С начала года – 22.

Каждая трагедия – повод потребовать от властей объяснений. Но Дональд Трамп не собирается вводить серьезные запреты на оружие. "Это продолжается слишком долго в нашей стране. Слишком много лет, слишком много десятилетий. Мы скорбим и посылаем нашу поддержку и любовь всем, кого затронула эта чудовищная атака, — заявил президент США. — Моя администрация намерена сделать все, чтобы защитить студентов и не дать оружию попасть в руки тем, кто представляет угрозу".

В штате Техас объявлен траур. Флаги на всех государственных учреждениях будут приспущены в течение пяти дней.