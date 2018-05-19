Футболист "Ювентуса" Буффон написал болельщикам прощальное письмо

Итальянский вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон написал прощальное письмо болельщикам туринского клуба. Бессменный голкипер "старой синьоры", выступающий за клуб на протяжении 17 лет, в субботу, 19 мая сыграет свой последний матч.

"Шесть тысяч сто одиннадцать дней. Шесть тысяч сто одиннадцать моментов: радости, побед, поражений и слез, – пишет Буффон на своей странице в Instagram. – Спасибо. Спасибо всем и каждому. Вы все поспособствовали тому, что каждый мой день в футболке "Юве" был особенным. Эта футболка стала моей второй кожей для меня. Я ее носил, любил и уважал".

"Завтра мой путь завершится. Закроется книга, которую мы писали вместе. Из-за этого эмоции просто переполняют меня, но начнется новый путь и, соответственно, новая книга. Это неизбежно".

"Никогда не перестану любить "Ювентус", который является моей второй семьей. Я всегда буду благодарен ему и продолжу называть его моим домом. "Юве" дал мне намного больше, чем я ему, ведь этот клуб всегда будет больше любого игрока. У него уникальный ДНК и, полагаю, он продолжит, писать свою книгу бесконечно".

"Впервые я приехал на стадион на велосипеде. Я был так молод. И завтра я хочу уйти так, чтобы насладиться каждым мгновением и прочувствовать грусть расставания и радость оваций. Я хочу осознавать, что никогда не буду далеко от того места, которое является моим домом. Хочу поприветствовать товарищей по команде и моих друзей, которых я никогда не перестану называть братьями. Навеки ваш, Джанлуиджи Буффон".