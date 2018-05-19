Футболист "Ювентуса" Буффон написал болельщикам прощальное письмо
Итальянский вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон написал прощальное письмо болельщикам туринского клуба. Бессменный голкипер "старой синьоры", выступающий за клуб на протяжении 17 лет, в субботу, 19 мая сыграет свой последний матч.
"Шесть тысяч сто одиннадцать дней. Шесть тысяч сто одиннадцать моментов: радости, побед, поражений и слез, – пишет Буффон на своей странице в Instagram. – Спасибо. Спасибо всем и каждому. Вы все поспособствовали тому, что каждый мой день в футболке "Юве" был особенным. Эта футболка стала моей второй кожей для меня. Я ее носил, любил и уважал".
"Завтра мой путь завершится. Закроется книга, которую мы писали вместе. Из-за этого эмоции просто переполняют меня, но начнется новый путь и, соответственно, новая книга. Это неизбежно".
6111 Seimilacentoundici giorni. Semilacentoundici attimi di pura passione. Di gioia, di pianti, di sconfitte e di vittorie. Grazie. Grazie ad ognuno di voi. Perché ognuno di voi ha contribuito a rendere speciale ogni istante della mia vita in bianconero. Una vita che è diventata una seconda pelle. Una pelle che ho indossato, amato e rispettato. E che ho custodito e protetto con tutto me stesso. Con tutti i miei limiti, ma anche con tutta la passione che mi ha sempre accompagnato. Con domani si conclude un percorso. Termina un libro che abbiamo scritto insieme. L’emozione è tanta. Troppa. Comincerà inevitabilmente un percorso nuovo. Un libro nuovo. Deve cominciare. Per la Juventus che rimarrà oltre qualunque calciatore, sempre! E che continuerà a scrivere altre pagine importanti del suo libro che io penso e immagino infinito. Perché il suo è un dna unico ed ineguagliabile. Irripetibile e magnifico. La Juve è una famiglia. La mia famiglia. E io non smetterò mai di amarla, ringraziarla e chiamarla “casa”. Perché mi ha dato tanto. Tutto. Sicuramente molto più di quanto io non abbia fatto nei suoi confronti. Comincerà inevitabilmente un percorso nuovo. Un libro nuovo. Deve cominciare. Per me che imparerò a guardare il futuro con occhi diversi. Che inizierò a raccogliere le nuove sfide che la vita mi proporrà con la curiosità di chi non vuole smettere di sentirsi “in gioco”. E che sentirò il sano timore di chi di sfide ne ha vissute tante, a volte vinte, molte altre perse, ma che è consapevole che ognuna di esse è diversa dalla precedente. E pertanto più difficile. Sono arrivato allo stadio in bicicletta. Ero tanto giovane. E domani vorrei metaforicamente allontanarmi a piedi per poter assaporare ogni istante, sentire la fatica del distacco. E la gioia dei saluti. Per emozionarmi. E per capire che mai sarò lontano da quel posto che chiamerò “casa”. Per sempre! E per poter salutare i compagni e gli amici che mai smetterò di chiamare FRATELLI. Fino alla fine! Per sempre vostro, Gianluigi Buffon
"Никогда не перестану любить "Ювентус", который является моей второй семьей. Я всегда буду благодарен ему и продолжу называть его моим домом. "Юве" дал мне намного больше, чем я ему, ведь этот клуб всегда будет больше любого игрока. У него уникальный ДНК и, полагаю, он продолжит, писать свою книгу бесконечно".
"Впервые я приехал на стадион на велосипеде. Я был так молод. И завтра я хочу уйти так, чтобы насладиться каждым мгновением и прочувствовать грусть расставания и радость оваций. Я хочу осознавать, что никогда не буду далеко от того места, которое является моим домом. Хочу поприветствовать товарищей по команде и моих друзей, которых я никогда не перестану называть братьями. Навеки ваш, Джанлуиджи Буффон".
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