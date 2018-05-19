Иньеста может отказаться от длинного юаня ради "Манчестер Сити"

Испанский футболист Андрес Иньеста рассматривает вариант, при котором он не будет переезжать в китайский или японский чемпионат. Известно, что экс-полузащитника "Барселоны" хочет видеть у себя наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Специалист видит в своем бывшем подопечном по "Барсе" не только футболиста, но и помощника по тренерскому штабу, должность которого предположительно освободится после того, как клуб ради лондонского "Арсенала" покинет Микель Артета. Гвардиола готов предложить Иньесте роль играющего тренера, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Yahoo Sports. Футболиста заинтересовал такой вариант продолжения карьеры из-за чего он может отказаться от идеи переезда на Дальний Восток.

Ранее стало известно о том, что Иньеста обговорил условия соглашения с японским клубом "Виссел Кобе".