Рауль Кастро перенес операцию

Рауль Кастро, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, перенес плановую хирургическую операцию. Ему удалили грыжу, передает РИА Новости.

В настоящее время 86-летний политик восстанавливается. Кроме того, он следит за ситуацией вокруг крушения пассажирского Boeing, в котором погибли 108 человек. В стране объявлен траур.