Тренер ЦСКА Итудис: "Реал" был сильнее и заслужил победу

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис после поражения москвичей в полуфинале Евролиги признался, что соперник "армейцев" – мадридский "Реал", был сильнее его подопечных и заслужил выхода в финал турнира.

"Баскетболисты "Реала" сегодня вечером были сильнее и заслужили победу над нами, – сказал наставник, слова которого приводит ТАСС. – Они легко создавали себе моменты в атаке и у них хорошо получалось. Мы же не смогли остановить их лидеров в нужные моменты, хоть и подобрались в заключительной четверти очень близко к ним. Но на большее нас уже не хватило. Не стал бы говорить, что сегодняшний поединок является показателем нашей игры на протяжении всего сезона. "Финал четырех" является отдельным турниром".

Напомним, что московский ЦСКА в полуфинальном поединке Евролиги уступил мадридскому "Реалу" со счетом 83:92.