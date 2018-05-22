Фестиваль PHILHARMONIKA: виртуозы со всего света на берлинской сцене

26 мая 2018 года в камерном зале Берлинской филармонии состоится большой аккордеонный гала-концерт PHILHARMONIKA. Его ежегодное проведение уже стало традицией. На этот раз концерт станет кульминацией большого фестиваля аккордеонной музыки, который пройдет на нескольких площадках немецкой столицы.

Фестиваль аккордеонной музыки неизменно привлекает всех, кто хочет услышать мастеров со всего мира. Немалая роль в предстоящем фестивале отведена русским музыкантам и композиторам. Например, на предстоящем концерте наряду с произведениями А.Пиаццоллы будет впервые исполнено новое произведение Е.Дербенко "Поиграем джаз".

Также в программе гала-концерта – выступление блестящей юной российской аккордеонистки Анны Крышталевой и ее учителя — заслуженного артиста России Юрия Шишкина, покорившего международную публику своим мастерством и уникальными интерпретациями.

Среди виртуозов, собравшихся на концерт со всего света — пятикратный чемпион мира по игре на аккордеоне Грейсон Мейсфилд из Новой Зеландии. В рамках фестиваля он проведет мастер-класс, в котором могут принять участие все желающие.

Также на гала-концерте в Берлинской филармонии выступят немецкий лидер цифрового аккордеона и многократный призер Маттиас Матцке, два молодых, но уже получивших международный успех дуэта аккордеонистов — Accosphere (Алена Буджинакова и Гжегош Палус) и дуэт con:trust (Даниэль Рот и Мариус Штайбле). Струнным оркестром, в сопровождении которого будет проходить большинство выступлений, управляет украинский дирижер, композитор, аккордеонист маэстро Владимир Зубицкий.

Фестиваль PHILHARMONIKA проходит под эгидой общественной организации PANTONALE, председатель которой, россиянин Владимир Николаевич Фляйшхауер – наставник многих поколений аккордеонистов, в числе которых есть и лауреаты всероссийских конкурсов. В России он работал как преподавателем, так и завучем, и директором школы искусств. В Германии Владимир Николаевич продолжает свою преподавательскую деятельность, его ученики участвуют в конкурсах на национальном уровне. Супруга Владимира Николаевича, Лариса Александровна Фляйшхауер, также занимается обучением виртуозов-аккордеонистов, ее ученики побеждали как в национальных, так и в международных конкурсах – например, в Швейцарии.

Более подробно с программой фестиваля можно ознакомиться на сайте PANTONALE.