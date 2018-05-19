Футболист "Локомотива" Мануэл Фернандеш хочет вернуться в "Бешикташ"

Футболист московского "Локомотива" и сборной Португалии Мануэл Фернандеш хочет сменить клубную прописку. Известно, что португалец выразил желание вернуться в свой предыдущий клуб – турецкий "Бешикташ". Об этом сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Fanatik.

Ранее игрок утверждал в том, что его агент уже ведет переговоры с "Локомотивом" о продлении сотрудничества. При этом Фернандеш уточнил, что не все в вопросе подписания нового контракта зависит от него. Но несмотря на это турецкое издание продолжает утверждать, что полузащитник все-таки окажется в стамбульском клубе.

Напомним, что Фернандеш выступал за "Бешикташ" с 2011 по 2014 годы. В составе "Локо" он по итогам сезона 2017/18 стал чемпионом России, а также попал в окончательную заявку сборной Португалии для участия в предстоящем чемпионат мира, который состоится в России с 14 июня по 15 июля.