Президент "Наполи" Де Лаурентис хочет отмены футбольной Лиги чемпионов

Президент итальянского клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предложил прекратить розыгрыш футбольной Лиги чемпионов. По его мнению, вместо нее необходимо создать турнира для 20 лучших команд Европы.

"Я считаю, что надо отказаться от розыгрыша Лиги чемпионов и вместо нее создать европейскую лигу для 20 команд, которые становились лучшими в своих лигах, – приводит слова Де Лаурентиса Спорт24.Ru со ссылкой на Football Italia. – Они должны играть дома и на выезде по средам и четвергам. А в субботу и воскресенье команды будут играть в своем национальном первенстве. Я всегда был за создание европейской лиги параллельно с внутренними чемпионатами".

Также президент неаполитанцев выступил за изменения в чемпионате Италии.

"Что касается Серии А, то для нее 20 команд – это чересчур много. Мы с президентом "Лацио" Клаудио Лотито хотим уменьшить количество команд в чемпионате. Но в то время как он желает сократить лигу до 18 клубов, я предлагаю довести число до 16-ти. Так было в 1986 году и это то, к чему нужно вернуться".