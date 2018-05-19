В Джорджии на школьном выпускном прогремела стрельба

На выпускной церемонии в старшей школе Маунт-Зайон (США, штат Джорджия, округ Клейтон) прогремела стрельба. Есть пострадавшие, передает РИА Новости.

Ранее стрельба произошла в другом штате – Техасе. В городе Санта-Фе жертвами школьника стали 10 человек. Еще 10 учеников пострадали. Подросток пронес оружие в класс рисования и открыл огонь по одноклассникам.