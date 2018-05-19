Российские военные раздают сирийцам продукты и лечат детей

Семь тонн продуктов раздали сирийцам российские военные. Также местным жителям оказывается медицинская помощь.

По словам Сергея Бикушева, представителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в городе Эрбин, что в Восточной Гуте, россияне раздали семь тонн продуктовых наборов: рис, муку, мясные консервы, питьевую воду.

Оказывается и медицинская помощь. Причем взрослые идут, как правило, с высоким давлением, сердечно-сосудистыми патологиями. Детей приводят, как правило, с инфекционными заболеваниями.

В этом городе, как и во всех городах Восточной Гуты, активно ведутся ремонтно-восстановительные работы, беженцы возвращаются в свои дома, сообщает "Интерфакс".

Ранее в интервью аргентинской газете "Кларин" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие России в Сирии сохранится до тех пор, пока в этом нуждается законное руководство этой страны и сирийский народ.

"Многие поставленные задачи были успешно выполнены, а цели — достигнуты. Наша страна внесла решающий вклад в разгром военно-политического очага терроризма", — заявил глава российского МИД.

Однако миссия России в Сирии не окончена. Так, по его словам, функционирует российский Центр по примирению враждующих сторон, продолжают нести службу батальоны военной помощи, работают два пункта базирования российской армии — авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

"В этой связи было бы логично исходить из того, что присутствие нашей страны в Сирийской арабской республике будет сохраняться до тех пор, пока в этом нуждается законное руководство Сирии и дружественный сирийский народ", — сказал Сергей Лавров.

В конце апреля сообщалось о принятии палатой представителей Конгресса США законопроекта, согласно которому запрещена любая помощь по восстановлению территории Сирии, подконтрольной официальному Дамаску. В документе сказано, что Штаты готовы помогать только тем районам, где Башар Асад не руководит; фактически это территории, подконтрольные боевикам.