Эксперты и политики поделились мнением о новом правительстве России

Новому правительству России по силам решить задачи, которые ставит президент. В этом уверен лидер фракции Единой России Сергей Неверов. Назначения прокомментировали главы всех парламентских партий. Так, Геннадий Зюганов уверен, что кабинет министров в первую очередь должен изменить финансово-экономическую политику в стране. А Владимир Жириновский назвал правильным то, что ряд постов заняли бывшие руководители регионов.

Кадровые перестановки в правительстве также изучили в рейтинговом агентстве Fitch. Там считают, что новый кабинет министров России сохранит курс на улучшение макроэкономической политики. И отметили, что экономика в России развивается на фоне гибкого валютного курса и взвешенной налогово-бюджетной стратегии. Такое сочетание эксперты считают оптимальным, оно повышает устойчивость к внешним "шокам".

"С точки зрения экономики мы не видим сюрпризов, — заявил Эрик Ариспэ, директор аналитической группы Fitch Ratings. — Как до, так и после выборов мы ожидали и ожидаем преемственности в плане улучшения макроэкономической политики, наблюдавшегося в течение предыдущего президентского срока. Мы придерживаемся мнения, что в рамках четвертого президентского срока Владимира Путина сохранится направление развития экономической политики, подкрепляемое более гибким валютным курсом, четкой нацеленностью на инфляционное таргетирование и взвешенной налогово-бюджетной стратегией".

Днем ранее Владимир Путин утвердил кандидатуры вице-премьеров и министров, предложенных Дмитрием Медведевым. В новом правительстве — 22 министра и 10 вице-премьеров.

Среди них и новые лица, например Юрий Борисов, сообщает телеканал "Россия 24". Он будет отвечать за развитие оборонно-промышленного комплекса. Владимир Путин на совещании с военными в Сочи уже поздравил Борисова с назначением.