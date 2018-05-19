"Вегас" увеличил счет в серии против "Виннипега" в Кубке Стэнли

В Национальной хоккейной лиге продолжается финал Западной конференции между "Вегас Голден Найтс" и "Виннипег Джетс". В четвертом матче противостояния "золотые рыцари" на своем льду одолели "истребителей" со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вильям Карлссон (3-я минута), Томаш Носек (31-я) и Райли Смит (54-я), в то время как за "Джетс" забивали Патрик Лайне (30-я) и Тайлер Майлерс (46-я).

Благодаря этой победе "Вегас" увеличил счет в серии до 3:1 и теперь находится в шаге от финала Кубка Стэнли. Противостояние переезжает в Канаду на домашнюю арену "Виннипега", а ближайший матч пройдет 20 мая.