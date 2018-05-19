Стрельба по выпускникам у школы в Джорджии: погиб один человек

Жертвой стрельбы на выпускном вечере в Джорджии стал один человек. Еще два человека пострадали. По сообщениям американских СМИ, погибшая — женщина.

Одна из пострадавших – также женщина, причем беременная. Она получила травмы в результате паники, которая возникла из-за стрельбы.

ЧП произошло в городе Джонсборо в округе Клейтон. По предварительной информации, между участниками выпускной церемонии произошел конфликт, после чего была открыта стрельба на автостоянке возле школы, сообщает ТАСС.

Несколькими часами ранее семнадцатилетний школьник в Техасе убил девять учеников и одного педагога. Еще десять человек были ранены. Молодой человек арестован.