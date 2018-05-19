В порту Якутска разлилась нефть

Во время демонтажа старого корабля в речном порту Якутска произошел разлив нефти. Площадь загрязнения составляет 500 квадратных метров. Инцидент произошел 13 мая, однако судоходная компания ничего не предприняла, передает ТАСС.

Якутская природоохранная прокуратура устанавливает виновника ЧП. 19 мая в городе прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где было принято постановление о том, что разлив нефти нужно ликвидировать в течение 48 часов. В ночь с 18 на 19 мая была проведена обработка сорбентом, всего очищено 150 квадратных метров.