В Хабаровском крае высадили почти 30 тысяч саженцев кедра

В пригороде Хабаровска высадили почти 30 тысяч саженцев кедра корейского. Эта акция, в которой участвовали 500 человек, приурочена к Всероссийскому дню посадки леса, который ежегодно отмечается в середине мая.

В 60-х годах прошлого века пригород Хабаровска вырубался под будущую застройку, однако один участок в девять гектаров остался пустырем. Теперь там появится кедровник.

Позже по периметру будущего леса высадят лиственницы; они сформируют защитный противопожарный барьер.

За семь лет проведения этой акции в регионе было высажено порядка 250 тысяч саженцев, сообщает ТАСС.