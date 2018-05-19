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19 мая 201808:55

В Хабаровском крае высадили почти 30 тысяч саженцев кедра

Анатолий Поляков/ТАСС

В пригороде Хабаровска высадили почти 30 тысяч саженцев кедра корейского. Эта акция, в которой участвовали 500 человек, приурочена к Всероссийскому дню посадки леса, который ежегодно отмечается в середине мая.

В 60-х годах прошлого века пригород Хабаровска вырубался под будущую застройку, однако один участок в девять гектаров остался пустырем. Теперь там появится кедровник.

Позже по периметру будущего леса высадят лиственницы; они сформируют защитный противопожарный барьер.

За семь лет проведения этой акции в регионе было высажено порядка 250 тысяч саженцев, сообщает ТАСС.

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