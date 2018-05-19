В Индии перевернулся грузовик, погибли 19 человек

В Индии в 170 километрах от города Ахмедабада (штат Гуджарат) перевернулся грузовик, везший мешки с цементом. В результате погибли 19 человек, еще 7 пострадали. Все эти люди были "пассажирами" — они ехали поверх мешков в кузове грузовика.

Пострадавшие госпитализированы, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое, передает ТАСС. Причины ЧП расследуются.