Президент СБР Драчев: возможно, пойдем на полную смену команды

Избранный новым главой Союза биатлонистов России Владимир Драчев после конференции встретился с журналистами, где постарался в доходчивой форме раскрыть детали своей предвыборной программы и рассказал, что собирается сделать в самые первые дни после вступления в должность.

Драчев отметил, что перед выборами побывал в регионах и увидел, что ситуация там "совершенно разная": "Есть регионы, где достаточно сильные федерации, хорошие спортивные объекты, инфраструктура. Есть такие, где требуется очень большая работа. Но, самое главное, что есть желание. Во многих регионах все хотят заниматься биатлоном, особенно "пневматическим", детским".

"Думаю, что мы сможем сделать в российском масштабе то, что сделано в Московской области, когда за два-три года количество занимающихся детей увеличилось с 27 до 500. Я имею в виду именно пневматический биатлон. Работы много. Это вся материальная часть, новые стадионы, новые трассы", — сказал глава СБР.

"Первое, что делаем, выбираем правление СБР, которое в понедельник, 21 мая, уже соберется и начнет работу, — цитирует Драчева "Спорт-экспресс". – На самом деле, команду мы стали собирать с июня прошлого года. Люди постепенно приходили, команда увеличивалась. И постоянно дорабатывали программу – даже в последние две недели, поскольку приходили новые идеи. Очень многое поменялось после поездок по регионам. Как только стал выезжать, появилось много других мыслей".

Президент СБР отметил, что его соперники на выборах Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин нужны российскому биатлону: "Майгуров, конечно, будет работать в качестве члена правления СБР по международным отношениям".

Драчев признался, что у него был готов список правления СБР еще перед выборами: "Да, я отработал список из 24 кандидатов, которые подали заявки, и сделал небольшие изменения по федеральным округам. Я хочу сделать так, чтобы мы всю страну смогли охватить, чтобы наше правление работало не только в Москве, а по всей территории России. Только тогда у нас будет полная информация".

Новый глава ведомства не боится, что придется убирать из СБР людей, которые отработали в биатлоне много лет и, образно говоря, "засиделись": "Совершенно этого не боюсь. Все были к этому готовы и знали, что в случае моего избрания произойдет полная смена команды. Мы собираемся создать попечительский сове федерации. И очень скоро он начнет работу".