Президент СБР Драчев: возможно, пойдем на полную смену команды
Избранный новым главой Союза биатлонистов России Владимир Драчев после конференции встретился с журналистами, где постарался в доходчивой форме раскрыть детали своей предвыборной программы и рассказал, что собирается сделать в самые первые дни после вступления в должность.
Драчев отметил, что перед выборами побывал в регионах и увидел, что ситуация там "совершенно разная": "Есть регионы, где достаточно сильные федерации, хорошие спортивные объекты, инфраструктура. Есть такие, где требуется очень большая работа. Но, самое главное, что есть желание. Во многих регионах все хотят заниматься биатлоном, особенно "пневматическим", детским".
"Думаю, что мы сможем сделать в российском масштабе то, что сделано в Московской области, когда за два-три года количество занимающихся детей увеличилось с 27 до 500. Я имею в виду именно пневматический биатлон. Работы много. Это вся материальная часть, новые стадионы, новые трассы", — сказал глава СБР.
"Первое, что делаем, выбираем правление СБР, которое в понедельник, 21 мая, уже соберется и начнет работу, — цитирует Драчева "Спорт-экспресс". – На самом деле, команду мы стали собирать с июня прошлого года. Люди постепенно приходили, команда увеличивалась. И постоянно дорабатывали программу – даже в последние две недели, поскольку приходили новые идеи. Очень многое поменялось после поездок по регионам. Как только стал выезжать, появилось много других мыслей".
Президент СБР отметил, что его соперники на выборах Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин нужны российскому биатлону: "Майгуров, конечно, будет работать в качестве члена правления СБР по международным отношениям".
Драчев признался, что у него был готов список правления СБР еще перед выборами: "Да, я отработал список из 24 кандидатов, которые подали заявки, и сделал небольшие изменения по федеральным округам. Я хочу сделать так, чтобы мы всю страну смогли охватить, чтобы наше правление работало не только в Москве, а по всей территории России. Только тогда у нас будет полная информация".
Новый глава ведомства не боится, что придется убирать из СБР людей, которые отработали в биатлоне много лет и, образно говоря, "засиделись": "Совершенно этого не боюсь. Все были к этому готовы и знали, что в случае моего избрания произойдет полная смена команды. Мы собираемся создать попечительский сове федерации. И очень скоро он начнет работу".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Медведев представил кандидатов в новое правительство
- Путин обсудил с Меркель Иран, "Минск", СП-2 и Сирию
- Задержан стрелок из школы в Санта-Фе
- Boeing с пассажирами разбился на Кубе
- Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе
Самое читаемое
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега молодого возлюбленного через окно
- Упавший и сгоревший Ми-2 закопали, чтобы скрыть крушение
- Минфин опроверг новости об изменении пенсионного возраста
- В Донбассе погиб легендарный комбат ополчения
- Психологи выяснили, какие мужские тела наиболее привлекательны для женщин
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
- На мосту в Крым появились первые нарушители
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Знакомьтесь, новые лица: кто вошел в российское правительство
- Гранаты рвались у головы: съемочная группа ВГТРК под обстрелом
- Шоу сантехников и танцы в аэротрубе: "Россия 1" зажжет
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Мара Багдасарян настаивает на возвращении водительских прав
- Пять тысяч от магазина: чем опасна вирусная рассылка
- "Черновик": до старта проката осталась неделя
- Прохожие спасли семейство уток от буйного огаря
- Выходные в Москве не испортит даже дождь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новое оружие против супербактерий найдено в табаке
- Студенты из Петербурга в три раза удешевили изготовление зубных коронок
- "Несчастный" рис лучше справляется с невзгодами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Известный российский режиссер впервые рассказал о гибели жены
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
Телеканал "Культура"
-
Одна любовь и одна жизнь: вслед за мужем умерла драматург Елена Гремина
- Обнаружена новая картина Рембрандта
- В Москве состоялась премьера фильма "Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию"
- В "Геликон-опере" показали "Женитьбу Фигаренко"