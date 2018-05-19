Бокс. Геннадий Головкин может лишиться чемпионского титула IBF

В среднем весе профессионального бокса продолжается эпопея с возможной утратой титула спортсменом из Казахстана Геннадием Головкиным. Международная федерация бокса (IBF) обязала его встретиться с Сергеем Деревянченко, но Головкин предпочитает более финансово выгодный матч против Сауля Альвареса.

Менеджмент Головкина не скрывает, что боксер нацелен на матч-реванш против мексиканца Альвареса. Планировалось, что Головкин и Альварес встретятся 5 мая, но две февральские допинг-пробы мексиканца показали наличие запрещённого препарата кленбутерола, что повлекло за собой отмену боя. Ожидается, что теперь поединок состоится в сентябре в Лас-Вегасе. Напомним, первый бой завершился спорной ничьей.

В то же время IBF настаивала, чтобы Головкин защищал свой титул против Деревянченко, сообщает Vringe.Com. Ходили слухи, что Головкин даже заплатил организации, чтобы она не лишала его звания чемпиона. И вот тренер Деревянченко Андре Розье высказался, что IBF лишит чемпиона из Казахстана своего титула в случае отказа драться с украинцем.

"Головкин сейчас на такой стадии карьеры, когда прежде всего необходимо думать о финансах, — говорит Розье. – Вот он и пытается заработать максимум из возможного. Альварес попался на допинге. Сейчас он временно отстранён, но вскоре его отстранение подойдёт к концу. Конечно же, Головкин подерётся с ним в сентябре. Это самый денежный вариант для Головкина. Но если Головкин в следующем поединке дерётся не с Деревянченко, то лишается титула. Я в этом уверен".