Boeing "Победы" вернулся во Внуково из-за отказа двигателя

Самолет Boeing авиакомпании "Победа" вернулся в аэропорт Внуково из-за отказа правого двигателя. Воздушное судно следовало по маршруту Москва–Астрахань, сообщил представитель компании.

По данным портала Flightradar24, лайнер развернулся в небе над Волгоградской областью и совершил экстренную посадку в Москве. На борту находятся около 170 пассажиров, никто не пострадал, передает РИА Новости.