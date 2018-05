Звезда баскетбола О'Нил продает свой особняк с бассейном и водопадом

Знаменитый баскетболист, член Зала славы НБА Шакил О’Нил решил продать свой 28-миллионный особняк, расположенный на береговой линии в пригороде Орландо. При этом риэлторы подсчитали, что экс-звезда Национальной баскетбольной ассоциации может неплохо заработать, ведь покупал он свой дом за 4 млн долларов.

Правда, владеет особняком О’Нил без малого 25 лет – с 1993 года, когда выступал за "Орландо Мэджик". В его роскошном доме общей площадью около 2880 квадратных метров имеются 12 спален, 29-метровый бассейн, водопад и баскетбольный "Шак-Центр" с поноценной площадкой для игры и даже с трибунами.

Shaq wants $28 million for his giant Orlando home, and I can’t imagine he won’t have a ton of bidders for a place this understated. pic.twitter.com/0pDanSgyGJ