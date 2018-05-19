ДТП с грузовиком под Воронежем: погибли 4 человека

Легковушка столкнулась с грузовиком в Новоусманском районе Воронежской области, погибли четыре человека, в том числе ребенок. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщил источник в экстренных службах региона.

По его словам, инцидент произошел на 22 километре трассы Воронеж-Нововоронеж. Обстоятельства ДТП выясняются, передает РИА Новости.