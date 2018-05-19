На севере Италии автобус вылетел с трассы и перевернулся

Авария с автобусом произошла на автостраде А4 на севере Италии, 26 человек пострадали, один из них находится в очень тяжелом состоянии, сообщил новостной телеканал Tgcom24.

Рейсовый автобус следовал по маршруту Турин-Триест. На скорости он вылетел за пределы трассы близ города Сан-Джорджо-ди-Ногаро и перевернулся.

Причины инцидента пока не ясны. На месте происшествия работают экстренные службы. Участок дороги, где произошла авария, временно перекрыт, передает РИА Новости.