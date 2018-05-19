"Саутгемптон" и "Вулверхэмптон" будут бороться за Джо Харта

Сразу два клуба английской премьер-лиги – "Саутгемптон" и "Вулверхэмптон" хотят видеть у себя вратаря Джо Харта. Харт, сыгравший в составе сборной Англии 75 матчей, не попал в заявку англичан для участия в чемпионате мира.

Контракт Харта с "Манчестер Юнайтед" заканчивается, и скоро вратарь станет свободным агентом. На Джо претендуют сразу два клуба – "Саутгемптон" и "Вулверхэмптон". При этом обе команды располагают бывшими голкиперами сборной Англии – соответственно Фрейзером Форстером и Джоном Радди.

Джо Харт потерял место в основном составе "Манчестер Сити" в 2016 году, когда "горожан" возглавил Хосеп Гвардиола. Сзон 2016/17 Харт провел в аренде у итальянского "Торино", а в недавно завершившемся сезоне он защищал ворота "Вест Хэма". Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не включил участника двух чемпионатов мира Харта в расширенный состав команды. Ворота англичан будут доверены Джеку Батленду ("Сток Сити"), Джордану Пикфорду ("Эвертон") и Никки Поупу ("Бернли").