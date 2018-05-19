Более 40 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве

Менее чем за сутки в Москве выпало 45 процентов месячной нормы осадков, сообщили в столичном метеобюро. Синоптики рассказали, что дожди с грозами продолжатся и в субботу, 19 мая. Дневная температура не превысит 20-22 градусов в Москве и 18-23 градусов по области. Ветер в порывах – до 15 метров в секунду.

В воскресенье воздух прогреется до 16-18 градусов, возможны небольшие осадки. В понедельник дожди должны прекратиться, передает "Интерфакс".