На Крите катер врезался в скалы: трое погибших

Скоростной катер врезался в скалы на южном побережье Крита. Три человека погибли, один тяжело ранен, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Инцидент произошел в полвторого ночи. Рыбаки рассказали, что судно врезалось в скалы на большой скорости. Они подняли тяжелораненого пассажира, сейчас он находится в больнице. Все погибшие и раненый — молодые люди в возрасте около 30 лет, передает РИА Новости.