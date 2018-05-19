Бекки Хэммон может возглавить клуб НБА "Детройт Пистонз"

Бывший игрок женской сборной России по баскетболу Бекки Хэммон может стать первой в истории женщиной-тренером клуба НБА. Хэммон является одним из кандидатов на должность главного тренера "Детройт Пистонз".

Обладательница российского и американского паспортов Бекки Хэммон имеет опыт работы с мужскими командами.На протяжении четырех лет она входит в тренерский штаб "Сан-Антонио Спэрз". Однако Бекки считает, что готова для самостоятельной работы. В ближайшее время Хэммон встретится с руководством "Детройта". По итогам собеседования станет ясно – будет ли Хэммон первой женщиной, возглавившей клуб НБА.

Российским любителям баскетбола Бекки Хэммон известна по выступлениям за ЦСКА, оренбургскую "Надежду" и "Спарта&К" (Видное). В составе сборной России стала бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине и завоевала серебро чемпионата Европы 2009 года.