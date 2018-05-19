"Зенит" хочет купить бразильца Луана, отказавшего "Спартаку"

Нападающий бразильского клуба "Гремио" Луан Виейра попал в сферу интересов питерского "Зенита". Клуб из северной столицы России еще не определился с кандидатурой главного тренера после ухода Роберто Манчини, но уже ищет потенциальных новичков для будущего сезона. Луан – один из них.

При этом, как сообщают инсайдеры из стана питерской команды, на запрос клуб из Порту-Алегри сообщил питерцам, что трансфер 25-летнего бразильца стоит около 20 млн евро. И это при этом "Гремио" принадлежат лишь 70% финансовых прав на Луана.

Форварда дважды пытался подписать московский "Спартак", но и в августе прошлого года, и в декабре чам нападающий отказался переезжать в Москву. Стоит напомнить, что в ноябре он продлил контракт с "Гремио" до декабря 2020 года.