Оборонец футбольного "Ботафого" Рабелло может перебраться в Россию

Футболист защитной линии бразильского "Ботафого" Игор Рабелло может нынешним летом сменить клубную прописку и перейти в один из российских клубов. Источник в нынешней команде оборонца сообщил, что представители российской команды, чье название пока не сообщается, контактировали с 23-летним футболистом.

При этом, как сообщает Спортбокс.Ru, Рабелло предложена зарплата в 5,7 млн евро в год. Руководство "Ботафого" ждет официального предложения по возможному трансферу в ближайшие несколько дней.

Минувшей зимой в бразильской прессе проходила информация об интересе к Рабелло со стороны московского "Спартака". Однако слухи остались слухами, а сам защитник несколько недель назад продлил контракт с "Ботафого" до 2020 года с увеличением зарплаты.