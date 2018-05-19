В Санкт-Петербурге мужчина упал на рельсы в метро

В Санкт-Петербурге около семи утра в субботу мужчина упал на рельсы в метро. Как сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен", пострадавшему оказали помощь медики скорой помощи.

Задержка движения поездов через станцию "Черная речка" составила несколько минут.