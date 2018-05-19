Пушилин: ресурс дипломатических решений по Донбассу практически исчерпан

Ресурс дипломатических решений на переговорах по Донбассу в Миске практически исчерпан, ДНР и Россия предприняли все возможные шаги по урегулированию конфликта, считает полпред республики в Контактной группе на переговорах в Минске Денис Пушилин. По его словам, Киев не настроен на диалог и ведет себя агрессивно, передает РИА Новости.

Между тем, украинские силовики за минувшие сутки 24 раза нарушили перемирие, выпустив по ДНР порядка 700 боеприпасов, рассказал руководитель представительства республики в СЦКК Руслан Якубов.

Под огонь попали окраины Донецка, Горловка и ее пригороды, окрестности Ясиноватой, Докучаевск и южные села ДНР. Силовики использовали артиллерию, минометы, гранатометы, бронетехнику и стрелковое оружие. В результате атаки повреждены четыре дома в Горловке и один в западной части Донецка, сообщает ТАСС.