Мануэль Пеллегрини согласился возглавить "Вест Хэм"

Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини возвращается в английскую премьер-лигу. Бывший тренер "Манчестер Сити" согласился возглавить лондонский "Вест Хэм"

В последнее время Пеллегрини работал с китайским "Хэбэй Чайна Форчун". Но бывший тренер "Реала" и "Манчестер Сити" хотел бы вернуться в Европу. "Вест Хэм", недавно расставшийся с Дэвдом Мойесом, рассчитывает, что 64-летний чилиец поможет клубу бороться за место в Лиге Европы.

Кандидатами на должность, ставшую вакантной после ухода Мойеса, считались испанские тренеры Рафаэль Бенитес и Унаи Эмери. Но руководство клуба предпочло им Пеллегрини