Порошенко назвал Крымский мост "дорогой отступления"

Петр Порошенко заявил о планах Украины использовать в своих целях Крымский мост между Керчью и Кубанью. На мероприятии, посвященном крымским татарам, президент Украины вновь назвал Россию "агрессором", пишет РИА Новости.

"Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления", — заявил Порошенко.

Как отметил Порошенко, мост через Керченский пролив пригодится для связей с диаспорой украинцев на Кубани. В тоже время Порошенко считает строительство мост незаконным.

Мост через Керченский открыли для автомобильного движения 15 мая.