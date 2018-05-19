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Российский Крым 22 минуты назад
19 мая 201811:59
Порошенко назвал Крымский мост "дорогой отступления"
Петр Порошенко заявил о планах Украины использовать в своих целях Крымский мост между Керчью и Кубанью. На мероприятии, посвященном крымским татарам, президент Украины вновь назвал Россию "агрессором", пишет РИА Новости.
"Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления", — заявил Порошенко.
Как отметил Порошенко, мост через Керченский пролив пригодится для связей с диаспорой украинцев на Кубани. В тоже время Порошенко считает строительство мост незаконным.
Мост через Керченский открыли для автомобильного движения 15 мая.
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