Многодневный ралли-рейд "Дакар-2019" пройдет по территории Перу

Знаменитая многодневная гонка на автомобилях "Дакар" в следующем своем издании состоится на территории одной страны – Перу. Старт ралли-рейда пройдет в Лиме 6 января 2019 года, а финишируют его участники через 11 дней в столице страны древних индейцев майя.

Придуманный французами внедорожный марафон ведет свою историю с 1979 года, когда он впервые прошел по трассе Париж – Дакар. До 2007 года гонка традиционно проходила по территории южной Европы и северной Африки, но затем была прекращена в этом издании из-за сложностей с террористами и некоторым племенами Сахару, которые нападали на участников состязаний.

Перебравшись в 2009 года в Южную Америку "Дакар" провел там 10 гонок по территории Аргентины, Чили, Перу, Парагвая и Боливии. Последняя по времени гонка стартовала в январе 2018 года в Лиме, а финишировала в аргентинской Кордове.