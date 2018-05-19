На Меркель подали в суд из-за мигрантов

Немецкие правые подали в суд на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Партия просит конституционный суд признать незаконной миграционную политику Меркель, пишет РИА Новости.

Как сообщает газета Zeit, конституционный суд города Карлсруэ рассмотрит правомерность решения правительства открыть для беженцев границу из Австрии в Германию в 2015 году.

"Альтернатива для Германии" отмечает в заявлении, что Меркель нарушила право участия бундестага в решении вопроса. "Эта жалоба может изменить мир. И она изменит мир, если она приведет к желаемому результату", — заявил юрист партии Штефан Бранднер.

В 2015 году в Германию въехали около 900 тысяч беженцев и мигрантов.