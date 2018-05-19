Неудачная полицейская погоня за мотоциклистом в Смоленске попала на видео

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона один из этапов погони за байкером, происходившей в Смоленске вечером в минувшую пятницу, 18 мая.

Правоохранители, преследовавшие мотоциклиста, сумели догнать его на пересечении улиц Шевчевнко и Бабушкина. Один из инспекторов покинул патрульное авто и схватил оппонента.

Байкер решил скрыться и ускорился, проехав на запрещающий сигнал светофора, увлекая за собой держащегося за него полицейского. Через несколько десятков метров страж порядка не выдержал предложенного темпа и упал.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают, что после этого инцидента полицейские продолжили преследование нарушителя на трех патрульных машинах, удалось ли им задержать мотоциклиста – неизвестно.