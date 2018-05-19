Инцидент с "Боингом": пассажиров отправили из Москвы в Астрахань резервным бортом

Авиакомпания "Победа" отправила пассажиров Boeing, вернувшегося во Внуково из-за отказа двигателя, резервным бортом, сообщил представитель компании. Лайнер следовал по маршруту Москва-Астрахань. Транспортная прокуратура начала проверку, передает ТАСС.

По данным портала Flightradar24, самолет развернулся в небе над Волгоградской областью и совершил экстренную посадку в Москве. На борту находились около 170 пассажиров, никто не пострадал.