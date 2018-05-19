В Пулкове мужчина попытался сорвать погоны с полицейского

В Пулково нетрезвый пассажир напал сотрудника транспортной полиции, пишет "Интерфакс". Перед взлетом самолета рейсом Петербург-Астана 51-летний мужчина начал нецензурно ругаться, грубить членам экипажа, отказывался занять кресло.

Полицейские вывели дебошира из самолета и доставили в дежурную часть. Там хулиган пытался сорвать погоны с формы одного из полицейских. Мужчине грозит ответственность за административное правонарушение по статьям 20.21 и 20.1 КоАП РФ.