Иран пригрозил Западу 20-процентным ураном

Глава Организации атомной энергетики Ирана Али Акбар Салехи прояснил позицию страны при отказе сторон от Совместного всеобъемлющего плана действий. Ранее США заявили о выходе из сделки. Европейские страны и Россия намерены сохранить договор в силе.

Как сказал Салехи, Иран может вновь приступить к обогащению урана до 20-процентного уровня. "Наша политика заключается в том, чтобы ждать в течение нескольких недель и смотреть, что произойдет", — отметил иранский чиновник. Исламская республика не хочет отказываться от достигнутых соглашений, если страны-участницы также будут выполнять обязательства.

По итогам переговоров Салехи и еврокомиссара по вопросам климата и энергетики Мигеля Ариаса Каньете в Тегеране, стороны подтвердили желание сохранить СВПД. Европейцы поддержали усилия Ирана по регулированию безопасного и ответственного использования ядерной энергетики. Третий семинар высокого уровня по ядерному сотрудничеству состоится в Брюсселе в ноябре 2018 года.

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из Совместного всеобъемлющего плана действий.