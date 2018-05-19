Мария Шарапова задумалась о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что ее карьера приближается к завершению. В настоящее время 31-летняя спортсменка выступает на турнире в Риме, где пробилась в полуфинал.

"Я понимаю, что сейчас я ближе к концу своей карьеры, и я ценю эту главу своей спортивной биографии. Я не знаю, как она закончится, но надеюсь, что это произойдет на моих условиях", — приводит слова Марии Шараповой ТАСС.

Мария Шарапова накануне победила в четвертьфинале проходящего в Риме турнира латвийскую теннисистку Елену Остапенко. В полуфинале Шараповой предстоит сыграть с румынкой Симоной Халеп.