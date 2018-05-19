Крушение "Боинга": лайнер с пассажирами задел ЛЭП

По словам одного из очевидцев, разбившийся близ Гаваны кубинский "Боинг-737" пытался совершить разворот, но ему помешали провода линии электропередачи. Именно версия о том, что лайнер был вынужден вернуться в аэропорт, но задел провода, является приоритетной на данный момент.

Авиакомпанию Cubana de Aviacion, эксплуатировавшую самолет, называли одной из самых безопасных: катастрофа стала для этого воздушного перевозчика первой за 19 лет. Возраст разбившегося "Боинга" составлял около 39 лет. Самолет был арендован у мексиканской авиакомпании Global Air.

На борту рейса, выполнявшего внутренний рейс из Гаваны в город Ольгин, было 110 человек, большинство из них были кубинцами. По последней информации, иностранцами были лишь пять пассажиров и шесть мексиканских членов экипажа. Вначале кубинские СМИ сообщали, что все пассажиры — иностранцы, однако эти данные оказались неверными, передает "Интерфакс" со ссылкой на сайт кубинской газеты Granma. По имеющимся данным, двое из погибших пассажиров были гражданами Аргентины.

По данным посольства РФ на Кубе, российских граждан на борту разбившегося самолета не было.

По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолета не было. — Посольство России (@EmbRusCuba) 18 мая 2018 г.



В связи с авиакатастрофой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования главе Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу. Слова соболезнования опубликованы на сайте РПЦ. По словам святейшего, верующие в России сопереживают трагедии и горю кубинского народа, коснувшемуся многих семей.