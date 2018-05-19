У пятерых российских футболистов взяты допинг-пробы

Инспекторы Российского Антидопингового агентства (РУСАДА) прибыли в подмосковный Новогорск, где готовится к чемпионату мира футбольная сборная России. У пятерых игроков взяты допинг пробы.

Ожидалось, что РУСАДА протестирует восьмерых футболистов. Но были взяты пробы у пятерых игроков – трое Дмитрий Черышев, Роман Нойштедтер и Владимир Габулов еще не прибыли на сбор. Забор проб проводился за два часа до тренировки.

В занятиях принимали участия все находящиеся в сборной игроки, кроме Алана Дзагоева и Артема Дзюбы. Полузащитник ЦСКА и нападающий "Арсенала" занимались по индивидуальной программе.