Стало известно настоящее название партии Навального

В Москве участники учредительного съезда дали название оппозиционной партии Алексея Навального. Политическая организация "Россия Будущего" заявлена как сила, которая будет добиваться "реальных реформ". По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, итогом работы партии должны стать суды, следствие и борьба с коррупцией, "чтобы деньги из бюджета не уходили в офшоры и не тратились на яхты и дворцы".

По данным юриста ФБК Ивана Жданова, на съезд приехали 124 делегата из 60 субъектов РФ. Чиновники министерства юстиции не пришли. На съезде также отсутствует сам Алексей Навальный. Тверской суд Москвы 15 мая назначил ему 30 суток административного ареста за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.

Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2014 года. Ранее он сообщил, что в Минюст было подано уведомление о проведении учредительного съезда партии "Рабочее название". Это было сделано для того, чтобы настоящее название "не украли".