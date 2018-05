Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: прямая трансляция

В Великобритании началась церемония бракосочетания принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Прямую трансляцию ведет сайт Вести.Ru.

Всемирно известные актеры, спортсмены и шоумены прибыли в часовню святого Георгия Виндзорского замка. Одними из первых на торжество приехали актер Джордж Клуни со своей женой Амаль, футболист Дэвид Бекхэм с супругой Викторией, актер Идрис Эльба с невестой Сабриной Даур, а также телеведущая Опра Унфри. Всего на церемонию приглашены 600 гостей.

Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к жениху и невесте в своем Twitter.

"Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Чудесного дня всем тем, кто присоединится к национальному торжеству в ходе народных гуляний и других мероприятий", — написала она.

My very best wishes to Prince Harry and Meghan Markle on their wedding day. To all of those joining the national celebration with street parties and other events, have a wonderful day. #RoyalWedding