Новым тренером "Арсенала" станет Микель Артета

Руководство "Арсенала" определилось с кандидатурой преемника Армена Венгера. Новым главным тренером команды станет 36-летний Микель Артета, отыгравший в команде шесть лет. В завершающемся сезоне Артета работал помощником главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Микель Артета уроженец Сан-Себастьяна и воспитанник "Барсселоны". Но большую часть своей карьеры Художник (это прозвище закрепилось за полузащитником еще в юности) провел за пределами Испании. Он выступал за французский "Пари Сен-Жермен", шотландский "Глазго Рейнджерс", английские "Эвертон" и "Арсенал". Рассматривалась возможность получения Микелем британского гражданства и выступления за сборную Англии.

Микель выступал за "Арсенал" с 2011 по 2016 годы и на протяжении нескольких лет был капитаном команды. Два года назад баск завершил карьеру и вошл в тренерский штаб "Манчестер Сити".