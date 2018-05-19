Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин

За месяц до начала чемпионата мира по футболу канцлер ФРГ "сидит в кресле в гостях у Путина в теплом Сочи", комментирует Bild переговоры лидеров России и Германии. Как пишет издание, российский президент "показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене".

Как пишет автор статьи Юлиан Репке, канцлер приехала не в Москву, а в Сочи, чтобы "не поднимать большой шумихи вокруг государственного визита". Однако вышло иначе, и Путин "показал, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене".

Дело в том, что днем ранее в Сочи российский лидер и его сирийский коллега Башар Асад, на которого Меркель возложила ответственность за "резню" в Сирии, отпраздновали победу над террористами.

"Из-за перегруженного графика Кремля канцлеру пришлось пожимать руку, которой Путин буквально накануне поздравлял газового убийцу с совершёнными им зверствами", — приводит слова Репке сайт RT.