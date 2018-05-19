В Самаре открылся музей Эльдара Рязанова

Музей режиссера Эльдара Рязанова открыли в субботу, 19 мая, на его родине в Самаре. Первые экскурсии пройдут уже нынешним вечером, с воскресенья, 20 мая, музей будет работать с 10:00 до 18:00, передает РИА Новости.

Музей разместился в доме 120 на улице Фрунзе, где Рязанов провел первый месяц своей жизни и куда приехал в августе 1941 года. Музейно-мемориальная экспозиция, рассказывающая о жизни Рязанова, представлена на первом этаже здания, построенного в 1899-1902 годах. Оно является памятником архитектуры регионального значения.

В дальнейшем планируется расширить экспозицию на второй и третий этажи. На втором этаже предполагается рассказывать о творчестве режиссера, а на третьем – открыть кинозал, где будут показывать фильмы Рязанова.

На церемонии открытия музея выступила вдова режиссера Эмма Абайдуллина, которая заявила, что музей открылся через два с половиной года после ухода Эльдара Александровича, и это уникальный факт.

Дочь режиссера Ольга Рязанова рассказала на открытии, что отец очень любил Самару, и в последние годы его тянуло в этот город. По ее словам, Рязанов заходил в этот дом, хотел посмотреть на эту квартиру, но, к сожалению, в ней не оказалось жильцов, и он сюда не попал.

Рядом с музеем расположен сквер Эльдара Рязанова, где в субботу проходит праздничная программа, посвященная Международному дню музеев.