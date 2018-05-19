Прилепин поблагодарил Яроша за имена убийц Мамая и дал урок правописания

Депутат украинской Верховной рады, бывший руководитель организации "Правый сектор" (запрещена в России) Дмитрий Ярош раскрыл имена убийц командира бригады ополчения Донецкой народной республики "Пятнашка" Олега Мамиева (позывной "Мамай"). Со слов Яроша, это три украинских силовика: комбат "Черный", ротный "Рембо" и боец под позывным "Кипиш".

Писатель и заместитель командира батальона Вооруженных сил ДНР Захар Прилепин в своем "Фейсбуке" поблагодарил Яроша за службу, попутно дав урок русского языка (пост содержит нецензурную лексику).

"Характерно, что киногерой "Рэмбо" пишется через "э". Неужели ротный решил назвать себя в честь французского поэта? — удивлен Прилепин. — А Черный — в честь поэта Саши Черного?"

Русское же жаргонное слово кипеш (кипеж) — то есть, скандал, разборка — пишется через букву "е", напомнил Ярошу Прилепин, посоветовав учить русский.

О гибели Олега Мамиева стало известно в ночь на 18 мая, передает РИА Новости. Его смертельно ранили на передовой в районе Авдеевки: командир ополченцев получил осколочные ранения в голову, грудь и живот. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти Мамиева не удалось.

В Донбасс он приехал из Осетии вскоре после государственного переворота в Киеве в 2014 году, воевал в подразделении "Восток", потом перешел в интербригаду "Пятнашка", несшую службу на окраине Донецка. Вскоре Мамиев стал командиром этой бригады.

На передовой рядом с Мамиевым в момент его смертельного ранения находилась съемочная группа ВГТРК. Журналисты снимали обстрел и последующий бой в районе населенного пункта Крутая Балка.

"Павел Выдрин и Игорь Уклеин находились совсем рядом с Олегом Мамиевым. Я был там тоже, но пострадал больше всех Игорь Уклеин, и Павлу Выдрину досталось. Гроздь гранат залетела в окопы, разорвалась", — рассказал корреспондент ВГТРК Александр Сладков в эфире программы "60 минут. По горячим следам" на телеканале "Россия 1". Звукорежиссера Игоря Уклеина с тяжелой контузией доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает, но он частично потерял слух.