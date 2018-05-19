Машина едва не снесла пешехода на тротуаре после ДТП в Пензе. Видео

Автомобильный регистратор запечатлел момент аварии, произошедшей в минувшую пятницу, 18 мая, на улице Пушкина в Пензе.

Судя по кадрам видеозаписи, водитель Renault проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего протаранил автомобиль Mazda, выехавший на перекресток.

После столкновения кроссовер вылетел за пределы проезжей части, едва не сбив женщину, оказавшуюся у него на пути. К счастью, пешеход увернулся от транспортного средства.

О пострадавших в ДТП не сообщается.